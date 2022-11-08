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23 минуты назад

Лавров заявил, что Запад в погоне за гегемонией дестабилизирует международные отношения

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США, стремясь сохранить гегемонию, дестабилизирует международные отношения. Об этом дипломат сказал в обращении к участникам конференции «Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности», передает РИА Новости.

Лавров заявил, что Запад дестабилизирует международные отношения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ситуация в мире остается крайне напряженной. Основная причина — настойчивые попытки западного альянса США предотвратить окончательную утрату своего глобального лидерства в надежде и далее решать задачи собственного развития за счет других членов международного сообщества», — заявил глава российского МИДа.

По мнению Лаврова, «неоколониальная концепция миропорядка», которую США вместе с союзниками пытаются продвигать, не устраивает большинство государств мира, которые стремятся к формированию более справедливого миропорядка и хотят подлинной демократизации отношений.

Министр подчеркнул, что Россия твердо придерживается того, что мир, где гарантирована реальная свобода политических и социально-экономических моделей, предоставляет значительно больше возможностей для динамичного развития и процветания.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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