Лавров заявил, что Запад дестабилизирует международные отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад под руководством США, стремясь сохранить гегемонию, дестабилизирует международные отношения. Об этом дипломат сказал в обращении к участникам конференции «Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности», передает РИА Новости.

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«Ситуация в мире остается крайне напряженной. Основная причина — настойчивые попытки западного альянса США предотвратить окончательную утрату своего глобального лидерства в надежде и далее решать задачи собственного развития за счет других членов международного сообщества», — заявил глава российского МИДа.

По мнению Лаврова, «неоколониальная концепция миропорядка», которую США вместе с союзниками пытаются продвигать, не устраивает большинство государств мира, которые стремятся к формированию более справедливого миропорядка и хотят подлинной демократизации отношений.