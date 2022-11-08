«Чтобы не видела позора»: Захарова о подготовке сноса памятника Екатерине II в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящийся снос памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, заявила, что Украиной правят Швондер и шариковы.

«Верной дорогой идут товарищи». Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми», — написала она в Telegram.

Видео дня

Она напомнила, что впервые памятник Екатерине Великой, установленный в Одессе в 1900 году, снесли 1 мая 1920 года на городском субботнике в рамках декрета «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг». Затем, в 2007 году, его восстановили. Как заявил один из меценатов работ, депутат горсовета Руслан Тарпан, он стремился тогда вернуть своему городу европейский облик. В настоящее время украинские власти «делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось», указала Захарова.

Спустя 98 лет после ленинского декрета – в апреле 2016 года — Минкульт Украины издает аналогичный большевистскому приказ «О незанесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины», по сути лишающий памятники статуса охраняемых государством, и вновь от этого страдает памятник Екатерине II, основательицы Одессы, заявила представитель МИД.

В Одессе у памятника российской императрице Екатерине II появилась табличка о том, что монумент готовят к демонтажу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы», — указано на табличке.

Ранее монумент решили оградить деревянным забором и замотать черной пленкой на фоне многочисленных нападений на него.

Мэрия Одессы отчиталась о завершении электронного опроса жителей города о дальнейшей судьбе памятника основателям города, главной фигурой которого является статуя русской императрицы Екатерины II, передает УНИАН. По заявлению местных властей, одесситы должны были дать ответ на вопрос о том, как стоит поступить с монументом, в том числе надо ли его сносить.

Как отмечается, окончательные итоги голосования в мэрии обещают подвести в ближайшее время, указывая на необходимость проверки профилей пользователей. Однако, по предварительным данным, больше всего жителей Одессы поддержали два варианта — снос памятника и предложение о дополнении монумента табличкой с «информацией о деятельности императрицы».

При этом окончательное решение о судьбе памятника будет приниматься одесским городским советом. Как ожидается, мэрия города будет учитывать результаты опроса и тот вариант, который поддержали больше всего жителей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал идею снести памятник Екатерине II – основательнице города. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жители города в специальном приложении «Социально активный гражданин» проголосовали за демонтаж памятника.

Убрать монумент призвали 3 914 человек (население Одессы – более 1 млн человек). Теперь предложение обсудит комиссия горсовета на ближайшем заседании

Труханов заявил, что «лично он» будет голосовать за демонтаж памятника и перенос его в создаваемый «парк Имперского и Советского прошлого».

Ранее петиция с предложением убрать памятник императрице собрала более 25 тысяч подписей. Глава Одессы выступил против этого предложения, но после угроз «разобраться» с ним, изменил свое мнение.

На Украине считают, что после памятника Екатерине настанет черед и других монументов и символов, установленных в честь российских основателей города.

«После сноса памятника Екатерине в Одессе хуторские рогули, рулящие в стране, попросту обязаны снести памятник имперцу Дюку», - написал украинский диссидент Анатолий Шарий.

В последнее время памятник Екатерине II, по указу которой был основан город, часто оскверняют вандалы.

Ранее Зеленский попросил власти города рассмотреть вопрос о сносе и отметил необходимость «избавиться от объектов, связанных с Россией». Труханов ответил на это, что не поддерживает войну с памятниками, и она может привести к поляризации общества. Тогда на сайте Зеленского появилась петиция с призывом «проверить высказывания» Труханова.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин усомнился в том, что жители Одессы действительно согласны с возможным сносом памятника основателям города, главной фигурой которого является статуя русской императрицы Екатерины II. По его словам, подобное решение может привести и к переименованию одной из улиц города.

«Не могу поверить, что одесситы дадут согласие на снос памятника Екатерине ll. Он был установлен в 1900 году в честь человека, который создал этот замечательный город. Тогда уж придется переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и потемкинскую лестницу. Чудовищно все это!» — написал Карасин в своем Telegram-канале.

В последнее время в Одессе идут активные дискуссии относительно возможного демонтажа памятника Екатерине II на фоне продолжения российской военной спецоперации на территории Украины. Как заявляли власти города, монумент может быть перенесен в парк Имперского и Советского прошлого, идею о создании которого предложил мэр Геннадий Труханов.

Памятник российской императрице Екатерине II облили краской. По данным СМИ, акт вандализма совершил в Одессе член одного из украинских протестных движений Артак Григорян.

Сообщается, что он был доставлен в районный отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Вандалы в ночь на среду вновь осквернили памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, по приказу которой этот город был основан в 1794 году. Об этом сообщило местное издание "Думская".

Издание опубликовало фотографию памятника, на которой видно, что на голову статуе надет красный колпак, а на руку намотана веревка с петлей. Как сообщает издание, фото ранее обнародовал председатель южного межрегионального отдела Института национальной памяти Украины Сергей Гуцалюк. Эта организация является одним из организаторов так называемой декоммунизации на Украине, а ее руководство неоднократно выступало с радикальными русофобскими высказываниями.

В последнее время вандалы регулярно оскверняют этот памятник. Кроме того, власти городов в рамках кампании по тотальной дерусификации активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией.

5 июля электронная петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990-х годах, набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 13 июля вторая петиция о сносе памятника набрала 25 338 голосов.

Неизвестные осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову (1730-1800) в Одессе. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Страна".

"В Одессе продолжают атаки на памятники эпохе Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководца Александра Суворова", - говорится в Telegram-канале издания.

В последнее время на Украине особенно усилилась "война с памятниками". По всей стране сносят и демонтируют памятники, бюсты и доски, связанные с СССР и Россией. Многие из монументов подвергаются нападениям вандалов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по фактам осквернения памятников российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине Великой, установленных в Одессе.

«Председатель СК России поручил дать правовую оценку фактам осквернения памятников в Одессе. Как сообщают украинские средства массовой информации, в Одессе вандалы осквернили памятник Александру Суворову, накинув на монумент петлю. Также сообщается, что в Одессе начались подготовительные работы по демонтажу и переносу памятника основательнице города - императрице Екатерине II», - проинформировал Telegram СКР.