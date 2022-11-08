Захарова рассказала о контактах России и США

«Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с США по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <...> Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес», - сказала она.