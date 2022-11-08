Захарова рассказала о контактах России и США

РФ и США продолжают точечные контакты, Москва остается открытой для диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Соловьев Live».
«Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с США по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <...> Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес», - сказала она.
Ранее газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и расширения конфликта на Украине.
В последствии Салливан подтвердил, что не так давно поддерживал контакты с Россией, чтобы снизить риски применения ядерного оружия
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию газеты «уткой». А представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что «люди много что утверждают».