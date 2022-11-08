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58 минут назад

«Ведомости»: Путин откажется от поездки на саммит G20

News.ru

Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на саммит G20. Об этом сообщили журналисты «Ведомостей», ссылаясь на источники. По информации газеты, главу государства на саммите может заменить руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Встреча представителей крупнейших экономик пройдет на Бали.

Как отметил источник, в настоящее время активная подготовка к поездке президента на саммит не ведется. При этом официально Путин уже получил приглашение на встречу. Президент не исключал, что поедет на саммит. Однако политик не давал четкого разъяснения относительно своих планов на этот счет.

Кремль пообещал сообщить на этой неделе об участии Путина в саммите G20

Саммит G20 пройдет на Бали в Индонезии 15-16 ноября. Лидеры самых крупных экономик мира соберутся впервые после начала специальной военной операции РФ на Украине, которая стартовала 24 февраля.

Как стало известно ранее, президент Индонезии Джоко Видодо полагает, что глава российского государства пропустит саммит G20. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему приглашена на встречу, а Джакарта надеется обеспечить диалог между государствами в мире. С его слов, сейчас наблюдается подъем международной напряженности.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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