Российский сенатор Алексей Пушков развенчал в Telegram мечту украинских граждан о процветании после присоединения страны к Европейскому союзу.
По его словам, уровень общественного самообмана на Украине до сих пор зашкаливает. Парламентарий заявил, что в 2014 году большинство украинских граждан также были убеждены, что Украина через 10 лет станет процветающей страной, войдя в Евросоюз.
«Прошло 9 лет - и что?», — задался вопросом член Совета Федерации РФ.
Он отметил, что «результат прямо противоположный».
Пушков напомнил, что результат у бывшей советской республики был противоположным и до начала военных действий, а причины очевидны. Сенатор указал, что процветания не могло быть, так как страна производила все меньше, при этом теряя российский рынок при больших тратах бюджета.
Он обвинил жителей Украины в том, что они предпочитают предаваться необоснованным надеждам, чем смотреть правде в глаза.
Политик сослался на опрос, согласно которому, 89% украинцев считают, что через 10 лет страна будет преуспевающей в составе Евросоюза. 63% из них в этом полностью уверены. 5% участников исследования считают, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей. 6% затрудняются с ответом.