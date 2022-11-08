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16 минут назад

США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия

Lenta.ruиещё 11

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

США разговаривали с Россией о снижения риска применения ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американская сторона имела возможность провести контакты с Россией на самом высоком уровне, подтвердил он.

«Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — подчеркнул представитель Белого дома во время дискуссии на площадке Совета по международным отношениям.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Журналисты уточнили, что советник президента США Джо Байдена ведет переговоры с Кремлем с целью предотвратить эскалацию конфликта на Украине, в том числе угрозу использования ядерного оружия.

Политика,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Николай Патрушев,Юрий Ушаков,
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