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35 минут назад

Грушко: у Украины нет обходных путей для вступления в НАТО

Ura.Ru

У Украины, как и у любой другой страны, нет обходных путей для вступления в НАТО, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Видеозапись опубликована в telegram-канале МИД России.

Грушко: у Украины нет обходных путей для вступления в НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет», — ответил политик на вопрос журналиста о перспективах обсуждения принятия Украины в НАТО на заседании 30-ти глав МИД Североатлантического альянса.

Оно пройдет в Бухаресте с 29 по 30 ноября.

Грушко рассказал, что до принятия в НАТО каждая страна должна пройти несколько этапов. Он отметил, что для Финляндии и Швеции было сделано исключение, так как эти государства интегрировались в альянс несколько лет назад, а «сейчас было принято лишь политическое решение».

Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия и Швеция экстренно вступили в НАТО. 18 мая этого года были поданы заявки, а 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде, а также представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в военно-политический блок.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также демилитаризация страны.

Политика,Пекка Хаависто,Александр Грушко,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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