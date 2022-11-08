МИД РФ: Москва следит за предстоящими выборами в Конгресс США

"Разумеется, мы следим за тем, что происходит в США. Нам известно, что целый ряд республиканцев видных выступает за то, чтобы сократить объем оказания военной помощи Украине, поскольку они исходят из того, что то, что делается сегодня демократами, - нерационально", - сказал замминистра.