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1 час назад

МИД РФ: Москва следит за предстоящими выборами в Конгресс США

ТАСС

Москва следит за выборами в Конгресс США и знает о позиции ряда республиканцев о возможном сокращении военной помощи Украине в случае победы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу "Звезда". Видеозапись интервью опубликована в понедельник в телеграм-канале российского дипведомства.

МИД РФ: Москва следит за предстоящими выборами в Конгресс США
Фото: ТАССТАСС

"Разумеется, мы следим за тем, что происходит в США. Нам известно, что целый ряд республиканцев видных выступает за то, чтобы сократить объем оказания военной помощи Украине, поскольку они исходят из того, что то, что делается сегодня демократами, - нерационально", - сказал замминистра.

Политика,Александр Грушко,МИД России,Конгресс США,
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