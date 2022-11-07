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2 часа назад

Владимир Путин запретил раскрывать методы работы спецслужб

Говорит Москва

Федеральный закон за подписью президента опубликован на портале правовой информации.

Путин запретил раскрывать методы работы спецслужб
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, запрещено раскрывать сведения о тактике и методах работы ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации.

В законе сказано, что инициатива направлена на «недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб», которая «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».

Политика,Владимир Путин,ФСБ,
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