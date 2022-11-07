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15 минут назад

Захарова: страны Запада толкают ситуацию вокруг Косова к прямому конфликту

Елена Прошина

Страны Запада толкают ситуацию вокруг Косова к прямому конфликту своим бездействием в отношении провокаций со стороны косовоалбанских радикалов.

Захарова указала на разгорающийся конфликт в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она отметила, что в Москве «встревожены обострением обстановки вокруг Косово», где «приштинские власти» при попустительстве и даже прямой поддержке Вашингтона и его союзников «сознательно нагнетают напряженность».

«Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», — добавила Захарова.

При этом, по ее словам, Белград наоборот демонстрирует конструктивный подход к разрешению ситуации в Косово, выступая с призывами к мирному урегулированию конфликта путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей. Захарова уверена, что очередное обострение произошло из-за «безучастности Евросоюза», который «не хочет или не может разблокировать процесс».

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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