Захарова указала на разгорающийся конфликт в Европе

Она отметила, что в Москве «встревожены обострением обстановки вокруг Косово», где «приштинские власти» при попустительстве и даже прямой поддержке Вашингтона и его союзников «сознательно нагнетают напряженность».

При этом, по ее словам, Белград наоборот демонстрирует конструктивный подход к разрешению ситуации в Косово, выступая с призывами к мирному урегулированию конфликта путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей. Захарова уверена, что очередное обострение произошло из-за «безучастности Евросоюза», который «не хочет или не может разблокировать процесс».