В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным

Общение президента России Владимира Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных граждан пройдет в формате отдельного мероприятия, об этом будет объявлено позднее. Такие пояснения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

О планах главы государства встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами призванным в рамках частичной мобилизации, стало известно ранее 7 ноября. Путин заявил об этом во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам главы Министерства обороны страны Сергей Шойгу, в войска набрали 300 тысяч человек. Путин заявил, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится около 80 тысяч мобилизованных граждан, из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях.