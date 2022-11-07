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57 минут назад

В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным

Lenta.ruиещё 9

Общение президента России Владимира Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных граждан пройдет в формате отдельного мероприятия, об этом будет объявлено позднее. Такие пояснения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

О планах главы государства встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами призванным в рамках частичной мобилизации, стало известно ранее 7 ноября. Путин заявил об этом во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Путин планирует лично обсудить с гражданами поддержку мобилизованных

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам главы Министерства обороны страны Сергей Шойгу, в войска набрали 300 тысяч человек. Путин заявил, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится около 80 тысяч мобилизованных граждан, из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Политика,Видео,Украина,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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