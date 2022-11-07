В Совфеде оценили развитие отношений России с Израилем при Нетаньяху

Тель-Авив будет развивать отношения с Россией в позитивном ключе, если Биньямин Натаньяху возглавит правительство Израиля, заявил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Об этом пишет «Российская газета».
Джабаров подчеркнул, что Нетаньяху хорошо известен в России, соответственно, отношения сторон будут «развиваться в позитивном ключе».
Парламентарий уточнил, что Тель-Авив занимает взвешенную позицию по отношению к спецоперации и до сих пор не присоединился к санкциям против Москвы.
По его оценке, неонацистские черты киевского режима в дальнейшем будут сказываться все сильнее. И чем явственнее они будут проявляться, тем больше Израиль станет поддерживать Россию.