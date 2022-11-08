В ГД нашли британский след в теракте на Крымском мосту

К взрыву на участке Крымского моста может быть причастен офицер британских спецслужб Кристофер Найджел Доннелли. Такое предположение выдвинул депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР).

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«В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след», — написал он в telegram-канале.

«Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом», — доложил он.

По его мнению, «у терактов, которые прогремели в России и потрясли весь цивилизованный мир, есть конкретные имена».

Политик напомнил, что Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.