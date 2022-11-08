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1 час назад

В ГД заподозрили офицера из Великобритании в причастности к теракту на Крымском мосту

Ura.Ruиещё 1

К взрыву на участке Крымского моста может быть причастен офицер британских спецслужб Кристофер Найджел Доннелли. Такое предположение выдвинул депутат Государственной думы Андрей Луговой (ЛДПР).

В ГД нашли британский след в теракте на Крымском мосту
Фото: ТАССТАСС

«В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след», — написал он в telegram-канале.

«Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом», — доложил он.

По его мнению, «у терактов, которые прогремели в России и потрясли весь цивилизованный мир, есть конкретные имена».

Политик напомнил, что Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ.

«Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму», — отметил политик.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Взрыв грузовика повлек за собой возгорание цистерн с топливом, которые в это время находились на железнодорожной ветке. В результате происшествия часть дорожного полотна обрушилась в воду. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что взрыв не повредил судоходные арки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Позднее портал The Grayzone писал о том, что план по подрыву Крымского моста разрабатывался разведкой британской армии и предполагал содействие украинских спецслужб. Уточняется, что несмотря на изначально продуманные действия, британская схема подрыва все же отличается от сценария фактически произошедшего теракта.

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