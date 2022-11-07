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43 минуты назад

Путин назначил нового прокурора Чечни

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева, который ранее занимал должность прокурора Грозненского района. Об этом в понедельник, 7 ноября, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Путин назначил нового прокурора Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назначить на 5-летний срок Адаева Арсана Ахмедовича прокурором Чеченской Республики», — сказано в документе.

28 октября Путин внес кандидатуру Адаева в Совет Федерации для консультаций с сенаторами. 1 ноября она была поддержана на совместном заседании.

Адаев работает в органах прокуратуры с 2003 года, уточняет ТАСС. В марте 2021 года он был назначен на должность прокурора Грозненского района.

В соответствии с Конституцией России глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

Политика,Владимир Путин,Совет Федерации,
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