Кремль прокомментировал новости о переговорах с Салливаном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «нечего сказать» о статье The Wall Street Journal, касающейся тайных переговоров России и США. Об этом сообщает РИА Новости.
Источники WSJ ранее заявили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел конфиденциальные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
По данным WSJ, стороны провели несколько встреч, их целью было не урегулирование украинского кризиса, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи. На встречах также якобы шла речь о недопустимости применения оружия массового поражения.
WSJ утверждает, что Салливан призвал власти Украины публично заявить о готовности к переговорам с Россией. Об этом же рассказали источники Washington Post. По их словам, дело не в том, что США действительно хотят переговоров России и Украины: американцы заняли «расчетливую позицию», чтобы обеспечить Киеву поддержку от других стран, уставших от этого кризиса.
Песков заявил, что администрации президента РФ «нечего сказать» о публикации WSJ.
«Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», - отметил он.