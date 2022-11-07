Кремль прокомментировал новости о переговорах с Салливаном

По данным WSJ, стороны провели несколько встреч, их целью было не урегулирование украинского кризиса, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи. На встречах также якобы шла речь о недопустимости применения оружия массового поражения.

WSJ утверждает, что Салливан призвал власти Украины публично заявить о готовности к переговорам с Россией. Об этом же рассказали источники Washington Post. По их словам, дело не в том, что США действительно хотят переговоров России и Украины: американцы заняли «расчетливую позицию», чтобы обеспечить Киеву поддержку от других стран, уставших от этого кризиса.