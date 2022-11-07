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1 час назад

Кремль ответил на новости о тайных переговорах Патрушева с Салливаном

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю «нечего сказать» о статье The Wall Street Journal, касающейся тайных переговоров России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль прокомментировал новости о переговорах с Салливаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники WSJ ранее заявили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел конфиденциальные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Песков назвал препятствие для переговоров с Украиной

По данным WSJ, стороны провели несколько встреч, их целью было не урегулирование украинского кризиса, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи. На встречах также якобы шла речь о недопустимости применения оружия массового поражения.

WSJ утверждает, что Салливан призвал власти Украины публично заявить о готовности к переговорам с Россией. Об этом же рассказали источники Washington Post. По их словам, дело не в том, что США действительно хотят переговоров России и Украины: американцы заняли «расчетливую позицию», чтобы обеспечить Киеву поддержку от других стран, уставших от этого кризиса.

Песков заявил, что администрации президента РФ «нечего сказать» о публикации WSJ.

«Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», - отметил он.

Политика,Джейк Салливан,Николай Патрушев,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,Совет безопасности РФ,
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