Кремль пообещал сообщить на этой неделе об участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 будет принято на этой неделе. Он уточнил, что об этом будет проинформировано. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», — сказал Песков.

При этом, представитель Кремля уточнил, что это произойдет «безусловно» на этой неделе. Он также уточнил, что Путин не планирует поездку на восточноазиатский саммит, который состоится в ноябре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если там будет российский лидер Владимир Путин. При этом он уточнил, что Украина в любом случае приглашена на саммит и готовится к нему. Недавно он обсудил подготовку к мероприятию с президентом Индонезии Джоко Видодо.