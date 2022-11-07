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31 минуту назад

Кремль пообещал сообщить на этой неделе об участии Путина в саммите G20

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о том, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 будет принято на этой неделе. Он уточнил, что об этом будет проинформировано. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль пообещал сообщить на этой неделе об участии Путина в саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», — сказал Песков.

При этом, представитель Кремля уточнил, что это произойдет «безусловно» на этой неделе. Он также уточнил, что Путин не планирует поездку на восточноазиатский саммит, который состоится в ноябре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если там будет российский лидер Владимир Путин. При этом он уточнил, что Украина в любом случае приглашена на саммит и готовится к нему. Недавно он обсудил подготовку к мероприятию с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Кроме того, экс-президент Украины Петр Порошенко призвал мировых лидеров отозвать приглашение президента России Владимира Путина на саммит.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Петр Порошенко,Владимир Путин,
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