В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
43 минуты назад

Путин дал поручение по Арктике

Lenta.ru

Президент Владимир Путин поручил изучить проблемы, которые возникают у волонтеров во время сбора и утилизации отходов в российской Арктике. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин дал поручение по Арктике
Фото: 

Согласно поручению, до 1 декабря 2022 года необходимо «проанализировать проблемы, возникшие при осуществлении волонтерами деятельности по сбору, накоплению, транспортированию и утилизации отходов (включая отходы, размещенные неустановленными собственниками) в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе в водоохранных зонах».

В случае необходимости правительство, органы исполнительной власти регионов, которые находятся на территории Арктической зоны РФ, а также члены организации «Чистая Арктика» должны предложить изменения в российское законодательство по этой теме.

Ответственный за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с территории Арктики за последние семь лет вывезли более 29 тысяч тонн металлолома. Министр призвал оценить результаты работы по улучшению экологии этой зоны и наметить способы ее улучшения.

Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители