Путин дал поручение по Арктике

Президент Владимир Путин поручил изучить проблемы, которые возникают у волонтеров во время сбора и утилизации отходов в российской Арктике. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

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Согласно поручению, до 1 декабря 2022 года необходимо «проанализировать проблемы, возникшие при осуществлении волонтерами деятельности по сбору, накоплению, транспортированию и утилизации отходов (включая отходы, размещенные неустановленными собственниками) в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе в водоохранных зонах».

В случае необходимости правительство, органы исполнительной власти регионов, которые находятся на территории Арктической зоны РФ, а также члены организации «Чистая Арктика» должны предложить изменения в российское законодательство по этой теме.

Ответственный за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.