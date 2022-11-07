В России высказались о переговорах советника Байдена с Кремлем

«На то дипломаты и нужны, это их профессия в таких конфликтах выйти на подписание неких соглашений сторонами. А мы понимаем, что в этой ситуации воздействовать на Украину может в том числе Америка, которая, с одной стороны, снабжает их оружием, а с другой стороны, может как-то их вразумить. Мы не только должны с ними переговариваться, но и говорить свою позицию. Даже если это использовать для того, чтобы высказать нашу позицию на этот счет, такие переговоры наверняка ведутся. Если есть кто-то, кто готов хотя бы выслушать и донести эту информацию до Байдена в каких-то справках и записках, то это должно делаться, это нормальная практика», — объяснила она.