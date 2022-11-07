Медведев назвал причину проведения СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угрозы со стороны Украины возобновить ядерную программу в значительной мере стали причиной проведения специальной военной операции, передает ТАСС.

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Ранее глава Министерства обороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Москве известно о планах Киева насчет «грязной бомбы» и размещения на территории Украины ядерного оружия стран НАТО. При этом глава российского Минобороны напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно призывал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.