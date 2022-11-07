В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева

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Он прокомментировал ракетный удар со стороны Украины по Каховской гидроэлектростанции. Система ПВО сбила пять ракет, одна попала в шлюз Каховской дамбы.

«Ждём реакции мирового сообщества», — написал Слуцкий и заявил, что замалчивание «преступлений режима» Киева приравнивается к соучастию. По его словам, подобные инциденты могут привести к ядерному заражению или возникновению угроз техногенного характера.

Депутат отметил, что плотина не понесла критический урон, однако Киев, вероятно, «продолжит попытки устроить гуманитарную катастрофу». Слуцкий добавил, что подрыв ГЭС может обернуться атомной аварией в Запорожье.