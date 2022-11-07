В Госдуме заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева

Мировое сообщество причастно к «преступлениям режима» президента Украины Владимира Зеленского, так как использует тактику «тотального замалчивания». Такое заявление сделал глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram - канале, передает РИА Новости.
Он прокомментировал ракетный удар со стороны Украины по Каховской гидроэлектростанции. Система ПВО сбила пять ракет, одна попала в шлюз Каховской дамбы.
«Ждём реакции мирового сообщества», — написал Слуцкий и заявил, что замалчивание «преступлений режима» Киева приравнивается к соучастию. По его словам, подобные инциденты могут привести к ядерному заражению или возникновению угроз техногенного характера.
Депутат отметил, что плотина не понесла критический урон, однако Киев, вероятно, «продолжит попытки устроить гуманитарную катастрофу». Слуцкий добавил, что подрыв ГЭС может обернуться атомной аварией в Запорожье.
Кроме того, депутат обвинил власти Киева в попытках ядерного шантажа и игре с жизнями мирных граждан. Он напомнил, что ранее российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.