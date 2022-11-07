Медведев сравнил позиции ЮАР и Украины по ядерному оружию

«А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от Советского Союза ядерный арсенал. Малороссийские «вожди» всегда говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было», — написал зампредседателя Совбеза.