Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сравнил Южную Африку и Украину, указав, что власти ЮАР заняли ответственную позицию по ядерному оружию в отличие от Украины. Об этом она написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Медведев подчеркнул, что Южно-Африканская Республика была первым и, по сути, единственным государством, у которого появилось ядерное оружие, а также был потенциал для его производства, но ЮАР, по его словам, «приняла важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться».
«После чего присоединилась к ДНЯО, стала одним из инициаторов заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке (договор Пелиндаба), в 1996 году», — напомнил он.
Он также указал, что позднее пришедшие к власти демократы заняли ответственную позицию по отношению к народу, соседним государствам и всему мировому сообществу.
По мнению Медведева, именно поэтому Южная Африка на сегодняшний день является «важнейшим представителем формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка».
«А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от Советского Союза ядерный арсенал. Малороссийские «вожди» всегда говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было», — написал зампредседателя Совбеза.