Слуцкий обвинил Украину в ядерном шантаже после обстрела Каховской ГЭС

«Критического урона нанести не удалось. Пока... Плотина цела, но очевидно, что киевский террористический режим продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу. В случае разрушения шлюзов поток воды пойдет в нижнюю часть Днепра, затопленными могут оказаться как населенные пункты, так и, в теории, Запорожская АЭС. Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идет ядерный шантаж. Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье», — написал Слуцкий.