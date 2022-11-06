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12 минут назад

Слуцкий обвинил Украину в ядерном шантаже после обстрела Каховской ГЭС

Газета.Ru

Власти Украины продолжат свои попытки устроить гуманитарную катастрофу, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на обстрел дамбы Каховской ГЭС со стороны ВСУ.

Слуцкий обвинил Украину в ядерном шантаже после обстрела Каховской ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Критического урона нанести не удалось. Пока... Плотина цела, но очевидно, что киевский террористический режим продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу. В случае разрушения шлюзов поток воды пойдет в нижнюю часть Днепра, затопленными могут оказаться как населенные пункты, так и, в теории, Запорожская АЭС. Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идет ядерный шантаж. Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье», — написал Слуцкий.

Как указал депутат Госдумы, на фоне подобной ситуации российская сторона ожидает реакции международного сообщества. Слуцкий также добавил, что попытки замалчивания преступлений украинского руководства создают лишь новые угрозы.

«Тактика тотального замалчивания преступлений режима [президента Украины Владимира] Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия», — подчеркнул Слуцкий.

Политика,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,Госдума,
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