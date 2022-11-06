Пушков высказался об отказе Джонсона бороться за пост главы кабмина

«В отличие от того, что многие о нем думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня. Однако это обманчивый образ. Тогда он готовился ехать в Москву на встречу с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и охотно рассказывал о своих одесско-русских корнях по линии деда и о том, что ощущает свою причастность к России. Сегодня вы такого от него не услышите», — написал Пушков.