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59 минут назад

Пушков назвал Джонсона трезвым политиком, скрывающимся за образом лохматого увальня

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сознательно отказался от борьбы за пост главы кабмина королевства в октябре, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что пересекался с политиком еще пять лет назад, когда он возглавлял МИД Великобритании.

Пушков высказался об отказе Джонсона бороться за пост главы кабмина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отличие от того, что многие о нем думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня. Однако это обманчивый образ. Тогда он готовился ехать в Москву на встречу с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и охотно рассказывал о своих одесско-русских корнях по линии деда и о том, что ощущает свою причастность к России. Сегодня вы такого от него не услышите», — написал Пушков.

Как указал сенатор, в последней премьерской гонке против Джонсона играл сразу ряд факторов, в том числе факт его собственной отставки с этого поста из-за скандала. Пушков также добавил, что шансов на полноценное возвращение у политика практически не было.

«Проиграв [действующему премьеру Великобритании Риши] Сунаку, он бы почти полностью подорвал бы любые свои шансы вернуться в будущем <…> он сознательно уклонился от борьбы [за пост премьера Великобритании]: не было смысла ввязываться в схватку, которую нельзя было выиграть», — подчеркнул сенатор.

Борис Джонсон,Алексей Пушков,МИД России,Совет Федерации,
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