В России предположили, о чем было сообщение Трасс Блинкену

В Службе внешней разведки (СВР) России раскрыли тайну СМС-сообщения «Все сделано» - оно могло касаться подрыва на «Северных потоках». Об этом в эфире «Россия-1» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Фото:

Сообщение «Все сделано» премьер-министр Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после теракта на газопроводах.

Журналист Павел Зарубин спросил у директора СВР Сергея Нарышкина, подразумевала ли Трасс подрыв «Северных потоков».

«У меня есть только косвенное подтверждение, что все это имеет основания под собой», - сказал Нарышкин.

Он добавил, что россиянам нужно быть бдительными, а спецслужбам, в том числе СВР, «нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, согласно которой Трасс отправила сообщение "it’s done" («все сделано», «с ним покончено») госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на "Северных потоках".