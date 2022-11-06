В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
38 минут назад

В России предположили, о чем было сообщение Трасс Блинкену

Елена Прошина

В Службе внешней разведки (СВР) России раскрыли тайну СМС-сообщения «Все сделано» - оно могло касаться подрыва на «Северных потоках». Об этом в эфире «Россия-1» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

В России предположили, о чем было сообщение Трасс Блинкену
Фото: 

Сообщение «Все сделано» премьер-министр Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после теракта на газопроводах.

Журналист Павел Зарубин спросил у директора СВР Сергея Нарышкина, подразумевала ли Трасс подрыв «Северных потоков».

«У меня есть только косвенное подтверждение, что все это имеет основания под собой», - сказал Нарышкин.

Он добавил, что россиянам нужно быть бдительными, а спецслужбам, в том числе СВР, «нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, согласно которой Трасс отправила сообщение "it’s done" («все сделано», «с ним покончено») госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на "Северных потоках".

Дипломат подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей во всем миру

Политика,Лиз Трасс,Павел Зарубин,Энтони Блинкен,Мария Захарова,Сергей Нарышкин,СВР России,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители