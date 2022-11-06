В России предположили, о чем было сообщение Трасс Блинкену

В Службе внешней разведки (СВР) России раскрыли тайну СМС-сообщения «Все сделано» - оно могло касаться подрыва на «Северных потоках». Об этом в эфире «Россия-1» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Сообщение «Все сделано» премьер-министр Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после теракта на газопроводах.
Журналист Павел Зарубин спросил у директора СВР Сергея Нарышкина, подразумевала ли Трасс подрыв «Северных потоков».
«У меня есть только косвенное подтверждение, что все это имеет основания под собой», - сказал Нарышкин.
Он добавил, что россиянам нужно быть бдительными, а спецслужбам, в том числе СВР, «нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам».
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, согласно которой Трасс отправила сообщение "it’s done" («все сделано», «с ним покончено») госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на "Северных потоках".
Дипломат подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей во всем миру