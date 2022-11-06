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49 минут назад

Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза

Газета.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ на следующей неделе. Об этом сообщает «Россия 1».

Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил ТАСС, что Путин проведет еженедельное оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Предыдущее подобное совещание прошло 2 ноября.

2 ноября Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года.

Он подчеркнул, что на повестке дня стоит важная тема — реализация стратегии государственной антинаркотической политики и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, на данном совещании президент коснулся темы экипировки вооруженных сил и заявил, что по каждому элементу экипировки Вооруженных сил РФ должно учитываться мнение тех, кто непосредственно ее использует.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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