Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ на следующей неделе. Об этом сообщает «Россия 1».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил ТАСС, что Путин проведет еженедельное оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Предыдущее подобное совещание прошло 2 ноября.

2 ноября Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года.

Он подчеркнул, что на повестке дня стоит важная тема — реализация стратегии государственной антинаркотической политики и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.