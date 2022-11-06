В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
47 минут назад

Asia Times: Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват Путин

Ura.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times.

СМИ: Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват Путин
Фото: ТАССТАСС

«Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева», — пишет издание.

Ранее Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен на Западе.

Newsweek: члены Конгресса США поссорились из-за Путина

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. В частности, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил Байдена в сильнейшем энергокризисе.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Конгресс США,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители