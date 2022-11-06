СМИ: Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват Путин

Президент США Джо Байден не смог убедить американцев в том, что во всем виноват президент России Владимир Путин . Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times.

«Байден своей попыткой свалить повышение цен на Путина лишь укрепил убеждение избирателей, что в их невзгодах виноваты антироссийские санкции США и поддержка Киева», — пишет издание.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. В частности, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил Байдена в сильнейшем энергокризисе.