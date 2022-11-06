Кадыров рассказал об обмене военнопленными с Украиной

Россия планирует еще несколько обменов военнопленными, списки уже составлены, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, в настоящее время достигнуты необходимые договоренности. Обмен будет происходить с участием депутатского корпуса Госдумы РФ под руководством председателя Вячеслава Володина.
Уже составлены списки для новых обменов. Глава Чечни выразил надежду, что российские военные в скором времени смогут вернуться домой. Как отметил Кадыров, Министерство обороны России проводит большую работу в этом направлении.
Также политик напомнил, что ранее из плена была освобождена очередная группа российских военнослужащих. Речь идет о 107 россиянах. Отмечается, что переговоры об их обмене «были весьма сложными», однако стараниями депутата Госдумы Шамсаила Саралиева удалось добиться положительного результата.
По данным Министерства обороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Россиян доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях российского военного ведомства.