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6 минут назад

Кадыров рассказал об обмене военнопленными с Украиной

Елена Прошина

Россия планирует еще несколько обменов военнопленными, списки уже составлены, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров рассказал об обмене военнопленными с Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящее время достигнуты необходимые договоренности. Обмен будет происходить с участием депутатского корпуса Госдумы РФ под руководством председателя Вячеслава Володина.

Уже составлены списки для новых обменов. Глава Чечни выразил надежду, что российские военные в скором времени смогут вернуться домой. Как отметил Кадыров, Министерство обороны России проводит большую работу в этом направлении.

Также политик напомнил, что ранее из плена была освобождена очередная группа российских военнослужащих. Речь идет о 107 россиянах. Отмечается, что переговоры об их обмене «были весьма сложными», однако стараниями депутата Госдумы Шамсаила Саралиева удалось добиться положительного результата.

По данным Министерства обороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Россиян доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях российского военного ведомства.

Политика,Шамсаил Саралиев,Вячеслав Володин,Рамзан Кадыров,Минобороны России,Госдума,
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