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43 минуты назад

Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США

Lenta.ruиещё 1

Посол РФ в США Анатолий Антонов осмотрел блокированную американским правительством российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.

Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США
Фото: ТАССТАСС

6 ноября посол осмотрел резиденцию генерального консула России, ранее во время рабочей поездки он побывал у здания самого генконсульства. Эти объекты являются собственностью РФ, однако остаются блокированными властями США с 2017 года.

Антонов рассказал, что перед его приездом в Сан-Франциско российское посольство в Вашингтоне запросило у Госдепартамента США разрешение на посещение обоих объектов, но получило категорический отказ.

«Тем не менее мы посмотрели на эту блокированную недвижимость. Мы не обнаружили никаких видимых повреждений. Шторы на окнах закрыты. Машин никаких чужих нет. Здания пустуют», — отметил посол.

Ранее Анатолий Антонов предупредил о рисках распространения потолка цен на интересующие Запад товары, включая газ и металлы. По словам дипломата, Москва остановит поставки тем государствам, которые решат применить ограничительный механизм, чтобы искусственно сдерживать цены.

Политика,Анатолий Антонов,Госдеп США,
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