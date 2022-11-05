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34 минуты назад

Депутат Тумусов прокомментировал публикацию в The Wall Street Journal про остров Врангеля

Илья Родин

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал в интервью «Газете.Ru» статью в The Wall Street, в которой содержался призыв к властям США забрать у России остров Врангеля. Он подчеркнул, что Москва не отдаст ни пяди своей земли.

«Аляска наша, пусть вернут»: депутат о призыве отобрать у России остров Врангеля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что влиятельная американская газета ранее опубликовала материал некоего Томаса Дэнса, «эксперта» по земельным вопросам. В своей статье он призвал Вашингтон забрать у РФ остров Врангеля. Он обосновал это тем, что остров якобы некогда принадлежал Штатам.

В США призвали отобрать у России остров Врангеля

Федот Тумусов пояснил, что «остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим». Он добавил, что в Конституции содержится прямой запрет на передачу земель другим государствам.

По его мнению, при разговоре о земельных претензиях сторон, следует упомянуть Аляску.

«Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля», - призвал парламентарий.

Он обосновал это тем, что Вашингтон якобы не заплатил русскому императору и нарушил договор купли-продажи.

Политика,Федот Тумусов,Госдума,
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