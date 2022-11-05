«Аляска наша, пусть вернут»: депутат о призыве отобрать у России остров Врангеля

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал в интервью «Газете.Ru» статью в The Wall Street, в которой содержался призыв к властям США забрать у России остров Врангеля. Он подчеркнул, что Москва не отдаст ни пяди своей земли.

Отмечается, что влиятельная американская газета ранее опубликовала материал некоего Томаса Дэнса, «эксперта» по земельным вопросам. В своей статье он призвал Вашингтон забрать у РФ остров Врангеля. Он обосновал это тем, что остров якобы некогда принадлежал Штатам.

Федот Тумусов пояснил, что «остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим». Он добавил, что в Конституции содержится прямой запрет на передачу земель другим государствам.

По его мнению, при разговоре о земельных претензиях сторон, следует упомянуть Аляску.

«Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля», - призвал парламентарий.