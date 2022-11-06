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25 минут назад

Пушков рассказал, кто приближает США к большому кризису

Газета.Ruиещё 1

Силы, одержимые господством США в мире, приближают большой кризис, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так, в своем Telegram-канале он прокомментировал слова адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Чарльза Ричарда о том, что за украинским конфликтом якобы последует больший кризис.

Пушков рассказал, кто приближает США к большому кризису
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это именно то, что имел в виду [экс-президент США Дональд] Трамп, когда говорил, что американские радикальные политики готовы поставить США перед угрозой уничтожения <…> Большой кризис приближают те силы в США, которые одержимы господством США в современном мире», — написал Пушков.

Как указал сенатор, кризисы не возникают сами по себе, что касается и обещания «большего кризиса» со стороны американского адмирала.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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