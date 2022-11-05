В Совфеде назвали место для суда над Зеленским

Президента Украины Зеленского провезут в клетке по Крыму и будут судить как военного преступника вместе с подельниками. Об этом в субботу заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, передает ТАСС.

«Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса» - сказала сенатор.

По ее словам, Зеленский и его сообщники должны будут ответить за геноцид целого народа, а «жители Донбасса имеют право посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей».

Сенатор отметила, что Зеленского надо привезти в Крым, «чтобы люди видели своих артистов, а он в свою очередь услышал мнение крымчан о себе».

«Когда мы в клетке его провезем по всему Крыму, он и море сможет увидеть», - сказала Ковитиди.

Зеленский на уходящей неделе в интервью телевидению Чехии заявил, что «после победы над РФ поедет в Крым, чтобы увидеть море».