В Совфеде назвали место для суда над Зеленским

Президента Украины Зеленского провезут в клетке по Крыму и будут судить как военного преступника вместе с подельниками. Об этом в субботу заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, передает ТАСС.
«Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса» - сказала сенатор.
По ее словам, Зеленский и его сообщники должны будут ответить за геноцид целого народа, а «жители Донбасса имеют право посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей».
Сенатор отметила, что Зеленского надо привезти в Крым, «чтобы люди видели своих артистов, а он в свою очередь услышал мнение крымчан о себе».
«Когда мы в клетке его провезем по всему Крыму, он и море сможет увидеть», - сказала Ковитиди.
Зеленский на уходящей неделе в интервью телевидению Чехии заявил, что «после победы над РФ поедет в Крым, чтобы увидеть море».
Ранее Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам России вести деятельность в сфере кино, ТВ, театра и культуры в целом.