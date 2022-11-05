РФ назвала Западу условия облегчения поставок зерна за границу

Россия призвала западные государства снять ограничения с Россельхозбанка, чтобы облегчить поставки российского зерна за границу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Как говорится в статье, Россия обратилась к Западу с просьбой позволить государственному кредитору Россельхозбанку обойти санкции и восстановить отношениями с банками-корреспондентами. Реализация этой меры позволит кредитной организации обрабатывать платежи за все продовольственные товары, включая российское зерно.
Источник агентства в ООН отметил, что Европейский союз и другие стороны уже обсуждают эту инициативу.
В конце прошлой неделе Москва приостановила участие в зерновой сделке, так как усомнилась в безопасности гуманитарного коридора после террористической атаки на российские корабли в Севастополе. Однако после переговоров с Турцией и получения письменных гарантий безопасности от Киева Россия вернулась к соглашению.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва вновь выйдет из договора, если Киев нарушит свои обещания. При этом он отметил, что Россия готова обеспечить беднейшие страны Африки всем объемом зерна, который перевозили туда с Украины.