РФ назвала Западу условия облегчения поставок зерна за границу

Россия призвала западные государства снять ограничения с Россельхозбанка, чтобы облегчить поставки российского зерна за границу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

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Как говорится в статье, Россия обратилась к Западу с просьбой позволить государственному кредитору Россельхозбанку обойти санкции и восстановить отношениями с банками-корреспондентами. Реализация этой меры позволит кредитной организации обрабатывать платежи за все продовольственные товары, включая российское зерно.

Источник агентства в ООН отметил, что Европейский союз и другие стороны уже обсуждают эту инициативу.

В конце прошлой неделе Москва приостановила участие в зерновой сделке, так как усомнилась в безопасности гуманитарного коридора после террористической атаки на российские корабли в Севастополе. Однако после переговоров с Турцией и получения письменных гарантий безопасности от Киева Россия вернулась к соглашению.