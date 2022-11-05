Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию

США не смогут «удалить» или «отменить Россию, а перспектив нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном пока не наблюдается. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

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По его словам, США отказываются разговаривать с Россией, нынешние политические условия усиливают напряженность между странами. Антонов считает, что в среднесрочной перспективе отношения между Москвой и Вашингтоном вряд ли пойдут на лад.

Он отметил, что Москва все еще убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном в интересах обеих стран и всего мира в целом. Антонов заявил, что остальные государства наблюдают за отношениями России и США, так как сегодня от них зависит «мир на планете».

Посол РФ указал, что Москва и Вашингтон могли бы обсудить многие вопросы, включая изменение климата и информационную безопасность, а также поднять темы в области нераспространения ядерного оружия и стратегической стабильности.

Антонов считает, что США своей политикой пытаются изгнать Россию отовсюду, но не смогут добиться цели.