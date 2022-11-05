Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию

США не смогут «удалить» или «отменить Россию, а перспектив нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном пока не наблюдается. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
По его словам, США отказываются разговаривать с Россией, нынешние политические условия усиливают напряженность между странами. Антонов считает, что в среднесрочной перспективе отношения между Москвой и Вашингтоном вряд ли пойдут на лад.
Он отметил, что Москва все еще убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном в интересах обеих стран и всего мира в целом. Антонов заявил, что остальные государства наблюдают за отношениями России и США, так как сегодня от них зависит «мир на планете».
Посол РФ указал, что Москва и Вашингтон могли бы обсудить многие вопросы, включая изменение климата и информационную безопасность, а также поднять темы в области нераспространения ядерного оружия и стратегической стабильности.
Антонов считает, что США своей политикой пытаются изгнать Россию отовсюду, но не смогут добиться цели.
Кроме того, посол заявил, что США не предпринимают никаких шагов для улучшения работы посольства в Москве, поэтому ситуация в дипломатической миссии РФ в Вашингтоне также не выправляется. Антонов полагает, что США хотят вынудить посольство РФ нанимать местный персонал, который будет действовать в их интересах, российским сотрудникам очень нелегко получить визы на въезд. Антонов вновь подчеркнул, что отсутствие диалога между странами мешает решению многих проблем.