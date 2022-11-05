Посол России указал Западу на ошибочную политику по Украине

«Ситуация складывается крайне тревожная. По сути, на Украине, на украинской земле мы ведем борьбу не с украинцами, а со всем объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы», — подчеркнул глава дипломатической миссии.