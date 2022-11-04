Путин: история страны должна начинаться «с истории семьи»

Президент России Владимир Путин заявил, что история страны должна начинаться «с истории семьи». Об этом он сообщил во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, передает РИА Новости.
«История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что Россия является «уникальной цивилизацией». Соответствующее заявление он сделал во время встречи с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Как отметил Путин, Россия формировалась как единая крупная мировая держава, как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом, по его словам, заключается ее особенность.
Ранее Путин заявлял, что Россия — «отдельная цивилизация, а не просто страна». Он также называл Россию настоящей «страной восходящего солнца».