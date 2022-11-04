В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
56 минут назад

Путин заявил, что история страны должна начинаться «с истории семьи»

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что история страны должна начинаться «с истории семьи». Об этом он сообщил во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, передает РИА Новости.

Путин: история страны должна начинаться «с истории семьи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия является «уникальной цивилизацией». Соответствующее заявление он сделал во время встречи с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Как отметил Путин, Россия формировалась как единая крупная мировая держава, как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом, по его словам, заключается ее особенность.

Ранее Путин заявлял, что Россия — «отдельная цивилизация, а не просто страна». Он также называл Россию настоящей «страной восходящего солнца».

Политика,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители