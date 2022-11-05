Путин рассказал об угрозе Украине со стороны Польши

Некоторые государства, в том числе Польша, все еще не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, рассказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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На встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ глава государства уточнил, что Варшава обсуждает планы по захвату Украины.

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Глава государства подчеркнул, что Россия всегда относилась к Польше с уважением, несмотря на разногласия в отношениях. По словам Путина, «некоторая часть политического бомонда» Польши мечтает о создании великого государства «от моря до моря» — от Балтийского до Черного. Это было «идеей фикс» перед Второй мировой войной, указал Путин.

Варшава намерена вернуть территории, которые были отторгнуты у Польши в 1939 году, однако и во времена СССР часть российских исторических территорий отошла Украине, добавил Путин.

Он уточнил, что это было сделано добровольно для создания общего культурного, гуманитарного и исторического пространства.

Гарант суверенитета

Путин напомнил, что единственным гарантом суверенитета Украины может быть только Россия, которая ее же и создала. По словам политика, аналогичное суждение было бы справедливо и для территориальной целостности, и самой украинской государственности, если бы отношения двух стран не испортились.

Планы Польши

Политики и политологи неоднократно говорили о планах Польши по захвату Запада Украины. В октябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что Польша занимается подготовкой плацдарма для интервенции и захвата «исторических земель».

Авторы материала полагают, что Варшава намерена ввести войска в западную часть Украины и провести там референдум о присоединении занятых земель к Польше. В статье говорится, что к тому моменту, по замыслу властей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут разбиты, а действующее правительство эмигрирует на Запад.

В сентябре стало известно, что поляки хотят вернуть имущество, утраченное на Западной Украине в годы Второй мировой войны. Польский политический деятель Конрад Ренкас отметил, что такие права могут предъявить около 150 тысяч поляков, потребовав вернуть имущество на пять миллиардов долларов.

Позиция Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины. По его словам, Киев и Варшава не забыли о взаимных претензиях. Польша наживается на помощи беженцам для укрепления своих позиций в Европейском союзе (ЕС), в то время как Украину «банально грабят», добавил он.