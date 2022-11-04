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1 час назад

Путин назвал бредом освобождение Европы Украиной

ТК «Звезда»иещё 3

Российский президент Владимир Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина во Вторую мировую войну освободила Европу от нацизма, раз в Красной армии были «украинские фронты».

Путин назвал бредом освобождение Европы Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинский фронт, значит, Украина освободила Европу? Ну, какой-то бред! А что, там были одни украинцы? А на Карельском фронте - одни карелы? А на Ленинградском - ленинградцы? А Степной - монголо-татары и степняки какие-то?», - сказал президент.

Ранее, Владимир Путин заявил, что Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине и долгое время навязывал им псевдоценности. Таким образом подносили фитиль к распаду России.

Также, по словам главы государства, украинский народ стал главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Запад бросает его «в топку». Владимир Путин добавил, что Россия относилась и относится с теплотой к украинскому народу.

Политика,Владимир Путин,
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