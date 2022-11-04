Путин назвал бредом освобождение Европы Украиной

«Украинский фронт, значит, Украина освободила Европу? Ну, какой-то бред! А что, там были одни украинцы? А на Карельском фронте - одни карелы? А на Ленинградском - ленинградцы? А Степной - монголо-татары и степняки какие-то?», - сказал президент.