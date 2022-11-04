Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские столицы «совсем недавно были центрами мироздания, но это в прошлом». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

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Путин ранее говорил, что, по мнению многих чиновников Евросоюза, европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с РФ.

До этого обозреватель немецкой газеты Die Welt Даниэль Эккерт написал в своей статье, что Европейский союз сейчас переживает такой же упадок, как в свое время было с Древним Римом.

По его словам, «история развала Рима имеет множество последовательных совпадений» с кризисом, который развивается в ЕС. Журналист указал, что «первым признаком является период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту».

Он обратил внимание, в начале в Римской империи деньги не обесценивались около двух с половиной веков. Однако последующая девальвация кардинально изменила ситуацию. Тогда же совпал и второй признак – пандемия, так как в Древнем Риме и за ее пределами свирепствовала чума Антонина. Поэтому нет никаких сомнений в том, что экономический порядок в империи резко изменился.