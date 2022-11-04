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1 час назад

Путин заявил о неизбежности столкновения с неонацистами

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по важным вопросам международной повестки В частности, он заявил, что столкновение с неонацистами на Украине было неизбежным. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что глава государства рассказал о причинах и ходе спецоперации на на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«Действительно трагические»: Путин о событиях на Украине

Путин подчеркнул, что столкновение с неонацистами стало неизбежным в силу того, что сложилась очень сложная ситуация.

«Довели до той стадии, когда ситуация стала смертоносной для России», - уточнил президент.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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