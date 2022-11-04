Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на разницу между украинскими беженцами, которые приехали в Россию , и теми, которые переехали в Европу. По его словам, там в ресторанах они требуют скидку, а здесь просятся на работу.

Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу. Ну правда, так и есть, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что с февраля на территорию России с Украины и из Донбасса прибыло 4,6 миллиона беженцев. Единовременная материальная помощь оказывается в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности уже выплачено более 10,5 миллиарда рублей.

Позднее журналист польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш заявил, что европейцы устали от украинских беженцев, многие из которых оказались мошенниками. По его словам, среди украинцев действительно есть те, кто не может вернуться на родину из-за того, что их жилье было разрушено, однако преобладают те переселенцы, которые давно планировали переехать на ПМЖ на Запад, но не смогли это сделать в силу финансовых причин или из-за боязни, что их не примут в Европе. Колумнист подчеркивает, что против многих беженцев необходимо возбудить уголовные дела о мошенничестве, «сведя таким образом счеты».