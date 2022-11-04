Путин: лозунги «Мы вместе!» и «Своих не бросаем!» — это не пустые слова

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями молодежных волонтерских орагнизаций назвал очень правильными лозунги «Мы вместе!» и «Своих не бросаем!». Его слова приводит РИА Новости.

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По информации агентства, один из волонтеров заявил, что многие студенты готовы поехать на Донбасс. чтобы участвовать в восстановлении и помогать местным жителям.

«Вот этот лозунг — «Мы вместе!» — очень хороший. У нас есть и еще один лозунг, который широко используется — «Своих не бросаем!», — отметил Путин.