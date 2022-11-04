Поток добровольцев, желающих вступить в Вооруженные силы (ВС) РФ , не сокращается, и число мобилизованных уже достигло 318 тыс. человек, рассказал в пятницу во время общения с волонтерами президент РФ Владимир Путин .

"У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", - заявил президент.

Он пояснил, что из этого числа 49 тыс. человек уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, а все остальные пока занимаются подготовкой.