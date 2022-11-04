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54 минуты назад

Путин подчеркнул необходимость эвакуации гражданского населения Херсона из опасной зоны

ТАСС

Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.

"Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - сказал глава государства.

В пятницу он вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.

"Такие ребята, как вы, делают все для того, чтобы вывести людей в безопасную зону. Вам спасибо большое", - поблагодарил Путин.

Один из волонтеров рассказал Путину о работе в новых регионах. "Практически в каждом населенном пункте местные жители просят нас привозить им флаги России, я старался всегда в машине иметь какое-то количество флагов и дарить их тем, кто просит, и тем, кто будет относиться к нашему триколору как к абсолютной ценности", - отметил он. По его мнению, просьбы жителей "являются очень важным показателем", свидетельствующем о том, "что мы вместе".

"Так и есть!" - подтвердил президент.

Политика,Видео,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,Владимир Путин,
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