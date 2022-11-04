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40 минут назад

«Трусливые предатели»: Медведев о покинувших страну россиянах

News.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал россиян, в частности, бывших партнеров, покинувших страну, трусливыми предателями и алчными перебежчиками. Он пожелал, чтобы «их кости сгнили на чужбине», и отметил, что без них Россия стала сильнее и чище.

«Трусливые предатели»: Медведев о покинувших страну россиянах
Фото: dm/vk.comdm/vk.com

От нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры — и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели. Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище, — сказал Медведев.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о тех, кто уехал из России и «поливает» ее из-за рубежа, словами экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались». Она также предположила, что большинство уехавших в последнее время в итоге вернутся в страну.

В свою очередь сенатор Андрей Климов отметил, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, могут попасть под закон об иноагентах. Он уточнил, что речь идет о лицах, которые для въезда в другие страны подписывали какие-либо бумаги с «осуждением» СВО.

Политика,Андрей Климов,Валентина Матвиенко,Уинстон Черчилль,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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