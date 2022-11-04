«Трусливые предатели»: Медведев о покинувших страну россиянах

От нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры — и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели. Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище, — сказал Медведев.