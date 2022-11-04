Посол РФ раскрыл риски распространения потолка цена на газ

Распространение потолка цен на российские энергоресурсы несет за собой большие риски и может привести мировую экономику в «темные закоулки». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Рецепт сохранения лица, разработанный министерством финансов США, так называемый „ценовой потолок“ на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта», — передает слова дипломата National Interest. Также он добавил, что не исключено в итоге распространение ограничения цен на металлы и другие товары, которые интересуют западные страны.
После начала спецоперации на Украине многие страны Запада ввели санкции против РФ. Среди ограничений была установка потолка цен на российские нефть и газ. Позже ОПЕК+ принял решение о сокращении добычи нефти в размере 1-2 миллиона баррелей в сутки, передает «Федеральное агентство новостей». Президент России Владимир Путин пригрозил Западу не поставлять энергоресурсы в случае принятия ценового потолка, сообщает «Национальная служба новостей».