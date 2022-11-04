Посол РФ раскрыл риски распространения потолка цена на газ

«Рецепт сохранения лица, разработанный министерством финансов США, так называемый „ценовой потолок“ на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта», — передает слова дипломата National Interest. Также он добавил, что не исключено в итоге распространение ограничения цен на металлы и другие товары, которые интересуют западные страны.