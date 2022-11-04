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57 минут назад

Антонов заявил, что вводимые США санкции «все сильнее бьют по ним»

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов пытаются не замечать, что вводимые ими санкции, в том числе против Москвы, все сильнее бьют по самой Америке, следует из статьи в The National Interest посла России в США Анатолия Антонова.

Антонов: Ввводимые США санкции «все сильнее бьют по ним»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, те же ограничения на отечественные ресурсы увеличивают и без того рекордную инфляцию в США. Также, как считает дипломат, это ведет к росту цен на местных АЗС. Усугубляется ситуация и с цепочками поставок товаров. При этом американский бизнес не исключает скорое наступление рецессии.

Антонов отмечает, что запреты, в том числе «вторичные», на работу с компаниями из России вызывают перебои в поставках отечественной продукции на мировые рынки. При этом, по словам посла, прежде всего страдают небогатые страны, для которых российские недорогие и качественные товары имеют большое значение, чтобы обеспечить экономическую, продовольственную, а порой и национальную безопасность.

Дипломат считает «малозамеченным» тот факт, что своими шагами Вашингтон наносит ущерб не только развивающимся странам, но и своим союзникам, в том числе в Европе. При этом США побудили европейские страны к введению санкций против РФ, «настроив их на безальтернативный отказ от годами выстраиваемого активного и, главное, взаимовыгодного экономического диалога с Москвой». Так американские власти лишили своих заокеанских партнеров возможности эффективно конкурировать с Соединенными Штатами.

Политика,Анатолий Антонов,
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