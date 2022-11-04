Антонов: Ввводимые США санкции «все сильнее бьют по ним»

Власти Соединенных Штатов пытаются не замечать, что вводимые ими санкции, в том числе против Москвы, все сильнее бьют по самой Америке, следует из статьи в The National Interest посла России в США Анатолия Антонова.

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По его словам, те же ограничения на отечественные ресурсы увеличивают и без того рекордную инфляцию в США. Также, как считает дипломат, это ведет к росту цен на местных АЗС. Усугубляется ситуация и с цепочками поставок товаров. При этом американский бизнес не исключает скорое наступление рецессии.

Антонов отмечает, что запреты, в том числе «вторичные», на работу с компаниями из России вызывают перебои в поставках отечественной продукции на мировые рынки. При этом, по словам посла, прежде всего страдают небогатые страны, для которых российские недорогие и качественные товары имеют большое значение, чтобы обеспечить экономическую, продовольственную, а порой и национальную безопасность.