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1 час назад

Посол РФ предсказал отношение США к России после промежуточных выборов

Ura.Ru

«Русофобский консенсус» в Америке сохранится после промежуточных выборов в обе палаты американского конгресса. Такое развитие событий предсказал посол России в США Анатолий Антонов.

Посол РФ предсказал отношение США к РФ после промежуточных выборов
Фото: ТАССТАСС

«Ожидать чего-то хорошего, что 9-го числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно», — заявил Антонов РИА Новости. По его словам, Москва готова к такой ситуации. Дипломат отметил, что «бегать за американцами» российские дипломаты не будут.

Антонов рассказал, что «на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о «токсичности русских», что мешает и парламентским связям в любых проявлениях. По словам посла, американские представители убеждены, что с российской стороной якобы «невозможно разговаривать». Дипломат утверждает, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, но ответа от них так и не поступало.

Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.

Политика,Алексей Гончаренко,Анатолий Антонов,Верховная Рада,
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