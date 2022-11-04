Посол РФ предсказал отношение США к РФ после промежуточных выборов

«Ожидать чего-то хорошего, что 9-го числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно», — заявил Антонов РИА Новости. По его словам, Москва готова к такой ситуации. Дипломат отметил, что «бегать за американцами» российские дипломаты не будут.

Антонов рассказал, что «на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о «токсичности русских», что мешает и парламентским связям в любых проявлениях. По словам посла, американские представители убеждены, что с российской стороной якобы «невозможно разговаривать». Дипломат утверждает, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, но ответа от них так и не поступало.