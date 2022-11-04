В Софеде предупредили о «взрывоопасной» политике НАТО

Североатлантический альянс считает, что вправе делать заявления от имени стран – членов организации, даже когда их позиции противоположны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации России Константина Косачева.

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По его словам, такая позиция НАТО может привести к взрывоопасным последствиям для самого альянса, «ведь иначе — остро пахнет серой».

«И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри», — считает парламентарий.

Политик напомнил слова генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга, призывавшего как можно скорее принять страны в Североатлантический альянс. Косачев указал, что при этом «Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления» в НАТО.