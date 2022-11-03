Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной денежной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.

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В документе отмечается, что единовременная выплата полагается гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более.

Кроме того, выплата полагается военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, а также иным гражданам РФ, заключившим в этот период контракт сроком на один год и более.