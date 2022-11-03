Захарова заявила, что Комитет по правам человека ООН ангажирован

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Комитет по правам человека ООН (КПЧ) продемонстрировал свою политизированность и ангажированность. Об этом она сообщила в своём официальном комментарии на сайте российского МИД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Тональность и содержание заключительных замечаний не оставляют сомнений в политизированности и ангажированности подходов экспертов в отношении Российской Федерации», – заявила Захарова.

Она также добавила, что Кремль разочарован решением КПЧ проигнорировать обращения российской стороны с просьбой перенести «защиту» доклада на более поздние сроки по причине временной невозможности представителей РФ присутствовать на заседании.

«Особое сожаление вызывает то, что Комитет ретранслировал тиражируемые Западом "фейки" о совершаемых российскими военнослужащими правонарушениях в ходе специальной военной операции на Украине», – заключила Захарова.

По её словам, решение КПЧ говорит о желании его представителей «встроиться в развязанную "коллективным Западом" кампанию по дискредитации и демонизации нашей страны на международной арене».