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39 минут назад

Захарова заявила, что Комитет по правам человека ООН ангажирован

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Комитет по правам человека ООН (КПЧ) продемонстрировал свою политизированность и ангажированность. Об этом она сообщила в своём официальном комментарии на сайте российского МИД.

Захарова заявила, что Комитет по правам человека ООН ангажирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тональность и содержание заключительных замечаний не оставляют сомнений в политизированности и ангажированности подходов экспертов в отношении Российской Федерации», – заявила Захарова.

Она также добавила, что Кремль разочарован решением КПЧ проигнорировать обращения российской стороны с просьбой перенести «защиту» доклада на более поздние сроки по причине временной невозможности представителей РФ присутствовать на заседании.

«Особое сожаление вызывает то, что Комитет ретранслировал тиражируемые Западом "фейки" о совершаемых российскими военнослужащими правонарушениях в ходе специальной военной операции на Украине», – заключила Захарова.

По её словам, решение КПЧ говорит о желании его представителей «встроиться в развязанную "коллективным Западом" кампанию по дискредитации и демонизации нашей страны на международной арене».

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад использует «ущербную логику».

Политика,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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